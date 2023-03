Avvolti dalle fiamme due autoveicoli

I Vigili del Fuoco di Avellino durante la notte appena trascorsa sono stati impegnati in un duplice intervento che ha riguardato veicoli in fiamme. Il primo si è verificato subito dopo le ore 02’00 a Volturara Irpina in via Alessandro Di Meo, e ha visto coinvolta un’autovettura in sosta in un vicolo e danneggiata un’altra parcheggiata nei pressi. Le fiamme che hanno avvolto l’auto sono state spente dalla squadra del distaccamento di Montella, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area. Si sono registrati danni alla facciata e agli infissi dell’edificio limitrofo, ma nessuna conseguenza a persone.

A seguire alle ore 03’45 due squadre della sede centrale del Comando di via Zigarelli, sono intervenute a Montoro in via Campo Barone, dove si è verificato un incendio all’interno di un garage che ha visto coinvolte due autovetture e un carrellino. In questo caso a scopo precauzionale è stata fatta evacuare la famiglia residente, e le fiamme che hanno interessato questi veicoli sono state spente. Per la messa in sicurezza della struttura che ha riportato danni al solaio, ci sono sono volute circa tre ore di lavoro.