In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo

La Pro Loco Pratola Serra comunica, attraverso i social, che sabato 25 marzo alle ore 9.45, in collaborazione con l’Associazione Il Fiorellino e la Tartaruga, verrà celebrata la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo con l’installazione della 35° panchina blu.

L’iniziativa nasce per promuovere il rispetto e l’inclusione delle persone che soffrono del disturbo dello spettro autistico e per sensibilizzare tutti a saper guardare oltre le differenze e valorizzare le singole competenze.

Per l’occasione, l’Associazione donerà le famose “manine blu” destinate alle attività commerciali che intendono aderire al progetto: si tratta di un segnale ufficiale attraverso cui comunicare alla clientela che, per chi soffre di disturbi dello spettro autistico, verrà riservata un’attenzione speciale che dà diritto alla precedenza. Un gesto semplice, ma un supporto prezioso per i caregiver che affrontano ogni giorno tante difficoltà.

Appuntamento a sabato 25 marzo alle ore 9:45, di fronte alla scuola media di Pratola Serra per colorare tutti insieme la panchina.

