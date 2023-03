Dal 31 al 2 aprile

Dal 31 al 2 aprile, si svolgerà a Grottaminarda l’International Street Food Festival, che porterà nel comune irpino i tesori della cucina di strada del Belpaese e del mondo.

Si tratta di un festival che sta girando per tutta la penisola, a cura dell’ Associazione Italiana dei ristoratori di strada, che si pone come obiettivo quello di andare alla scoperta delle città italiane e di far assaporare una cucina semplice ma ricca di gusto.

Per l’occasione saranno servite anche birre artigianali e dolci tipici della tradizione italiana e internazionale.

L’International Street Food Festival sarà con ingresso gratuito, e avrà luogo a Piazza San Pio.