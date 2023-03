L'evento avrà luogo venerdì 24 marzo

Il Comune di Grottaminarda ha dato il proprio patrocinio all’iniziativa dell’Associazione politico-culturale “Orizzonti Popolari” per la presentazione del libro “Cronache della Pandemia” del giornalista RAI, Daniele Morgera, in programma per venerdì 24 marzo dalle ore 18.00 presso la Sala Thomas Menino.

In questo lungo ed intenso reportage fedelmente ricostruttivo di una delle pagine più drammatiche della storia dell’umanità, l’autore unisce, in una sintesi feconda ed originale, l’indagine cronachistica – che mette impietosamente a nudo manchevolezze e criticità nella gestione dell’emergenza sanitaria, ma dalla quale emergono anche storie di straordinaria umanità, generosità ed efficienza – con l’approfondimento scientifico, attraverso le otto interviste esclusive ad altrettanti protagonisti della comunità scientifica, come il premio Nobel Giorgio Parisi, tutti in prima linea nella battaglia contro il COVID-19.

Di questi temi discuteranno, insieme con l’autore, il professor Nicola Prebenna, storico membro dell’Associazione, particolarmente impegnato sul fronte della promozione culturale, ed Ortensio Zecchino, Presidente di BIOGEM, il prestigioso Centro di Ricerca arianese che, attraverso lo sforzo di temporanea riconversione “scientifica”, ha offerto, nel pieno della crisi pandemica, un notevole contributo nell’attività di refertazione giornaliera delle migliaia di tamponi rinofaringei effettuati, testimoniando, in tal modo, la precisa volontà di supporto all’intero territorio irpino.

L’incontro, introdotto dal Presidente dell’Associazione “Orizzonti Popolari”, Sergio De Piano, sarà moderato da Giancarlo Blasi, socio fondatore e responsabile del Dipartimento tecnico-scientifico dell’Associazione. Presenzieranno il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, e la Presidente del Consiglio comunale, Virginia Pascucci.

