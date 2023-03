Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, subito dopo le ore 02’00 di questa notte, è intervenuta in via San Bernardino, per un incendio di un’autovettura parcheggiata sotto ad un porticato di un’edificio del posto. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza la struttura.

Per i residenti oltre un comprensibile spavento nessuna conseguenza.