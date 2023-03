Scala: "Non abbiamo più tempo"

Questo pomeriggio, al Circolo della Stampa di Avellino, si è tenuta la presentazione della Conferenza regionale sull’ambiente, che si terrà a sua volta sabato 25 marzo, presso la Sala delle Conferenze di Pratola Serra (AV): «Non a caso abbiamo scelto la Valle del Sabato, che insieme al Sarno è tra i fiumi che più arreca danni all’ecosistema, non solo in Campania, ma oserei dire in Europa» - ha affermato Tonino Scala, Coordinatore regionale di Sinistra Italiana - «Questa conferenza programmatica regionale dell’ambiente è una sorta di viaggio, che termina qui ad Avellino, ma che è iniziato ad Aversa, dove nasce l’inceneritore ma non il ciclo integrato dei rifiuti. Poi siamo passati per tutto l’Agro nocerino, attraversando i comuni di Sarno, San Marzano, Scafati ed altri, per far comprendere come nasce il fiume Sarno e come muore» – ha proseguito Scala.

Tuttavia, durante il dibattito che si terrà sabato, si avrà anche modo di discutere della necessità ristabilire un’armonia tra uomo e natura: – «Non sarà solamente una conferenza che metterà al centro i disastri ambientali, ma proverà anche a ripensare a come l’uomo debba riconnettersi con la natura, perchè non abbiamo più tempo. Se nei prossimi vent’anni non riusciremo a ristabilire un nuovo equilibrio tra l’ uomo e la natura, a partire dai nostri territori, allora consegneremo ai nostri nipoti un mondo nel quale non sarà più possibile vivere» – ha concluso il Coordinatore.