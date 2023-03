Dal 22 Marzo al 10 Giugno 2023

Con Incontri in Biblioteca ha inizio una nuova e ricca rassegna con presentazioni di libri di autori locali e nazionali.

Si inizia mercoledì 22 marzo con il ritorno della scrittrice e creatrice del noto personaggio televisivo Blanca, Patrizia Rinaldi, la quale presenterà la sua ultima opera letteraria Guaio di notte.

Il mese di aprile si apre con la presentazione di Mali del Sud di Gerardo Magliacano e con un evento speciale in occasione de La notte internazionale della Geografia del 14 aprile, nel corso del quale, in compagnia di Nadia Matarazzo, si discuterà del sapere geografico e della sua valenza culturale. Martedì 18 aprile la Biblioteca apre le porte al fumettista, scrittore e conduttore radiofonico, apprezzato dalle nuove generazioni e non solo, Matteo Bussola, il quale presenterà la sua ultima opera Mezzamela. La bellezza di amarsi alla pari . Il mese si conclude il 22 aprile con la presentazione del libro di Angelica de Gianni Tra (me e me) e il 29 aprile con una Disputa filosofica tra Edmondo Lisena e Giovanni Sasso, i quali si confronteranno sul tema del divino e su Dio.

A maggio “spazio” ai piccoli lettori con un laboratorio tenuto dall’illustratrice torinese di libri per bambini e ragazzi e autrice editoriale Giulia Orecchia, vincitrice del Premio della Rivista Andersen XVI edizione nella categoria miglior illustratore. Si prosegue il 26 maggio con la presentazione di Azzurro Amianto di Emilia Cirillo e si termina il 10 giugno con The Musician and the Senator. The Microhistory of a Friendship di Vincenzo Barra.

Il programma, ideato e promosso dalla Provincia di Avellino con il Coordinamento Tecnico- Scientifico del Museo Irpino e della Biblioteca “S. e G. Capone”, si inserisce nelle attività di promozione e valorizzazione della Biblioteca.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti è libero fino a esaurimento posti.

Programma

Mercoledì 22 Marzo

h. 17.30

Presentazione del libro Guaio di notte di Patrizia Rinaldi

Sabato 1 Aprile

h. 17.30

Presentazione del libro Mali del Sud di Gerardo Magliacano

Venerdì 14 Aprile

h. 17.30

La notte internazionale della Geografia

con Nadia Matarazzo

Martedì 18 Aprile

h. 17.30

Presentazione del libro Mezzamela. La bellezza di amarsi alla pari di Matteo Bussola

Sabato 22 Aprile

h. 17.30

Presentazione del libro Tra (me e me)di Angelica de Gianni

Sabato, 29 Aprile

h. 17.30

Disputa filosofica su Dio con Edmondo Lisena e Giovanni Sasso

Venerdì 12 Maggio

h. 17.30

Laboratorio di illustrazione con Giulia Orecchia

Venerdì 26 Maggio

h. 17.30

Presentazione del libro Azzurro Amianto di Emilia Cirillo

Sabato 10 Giugno

h. 17.30

Presentazione del libro The Musician and the Senator. The Microhistory of a Friendship di Vincenzo Barra