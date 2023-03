“Innovazione e Formazione. Per tutti”: Analist Group lancia l’Open-Day

L’appuntamento è per venerdì 24 marzo 2023

Analist Group apre le porte del suo Training Center di Mercogliano per una giornata all’insegna delle nuove tecnologie e della formazione. Il CEO Iannuzzi: «Dall’Edilizia alla Scuola, passando per l’Immobiliare ed il Marketing, ecco come l’Innovazione cambierà il lavoro e la vita di tutti».

Un’intera giornata dedicata alla formazione, alla conoscenza, all’approfondimento e al confronto sulle nuove normative che hanno cambiato il volto del Superbonus ma anche sulle nuove tecnologie applicate, innanzitutto, al mondo dell’Edilizia.

Questo, in sintesi, l’Open-Day “Innovazione e Formazione. Per tutti” organizzato da Analist Group. La software house e provider di servizi innovativi dà appuntamento a tutti presso il suo Training Center di via Nazionale Torrette, 1 a Mercogliano per la giornata (9:30-18:00) di venerdì 24 marzo.

«Diamo il via a quella che sarà la stagione delle Fiere aprendo i nostri spazi aziendali a professionisti operanti in ogni campo, non solo nel comparto edile. – annuncia il Ceo dell’azienda, l’ingegner Antonio Iannuzzi – “Innovazione e Formazione. Per tutti” è l’evento che coinvolgerà tutti: ingegneri, architetti, geometri, periti, professionisti dell’immobiliare, della comunicazione e tutti gli attori della didattica scolastica. Tutti accomunati da un orizzonte, migliorare il loro lavoro e moltiplicare le loro potenzialità grazie alla tecnologia».

L’Open Day vivrà di alcuni importanti momenti di incontro. A partire dai seminari “Formazione e Soluzioni per il Professionista Innovativo”. Gli eventi sono patrocinati ed accreditati a livello nazionale dall’Ordine degli Architetti di Avellino, dal Collegio dei Geometri di Avellino, dall’Ordine dei Periti Industriali di Avellino, dal Collegio dei Periti Agrari di Avellino e dall’Ordine degli Ingegneri di Avellino (che erogherà CFP solo ai propri iscritti partecipanti) e si snodano in due appuntamenti.

Il primo, “Superbonus 2023: cosa sapere e come accedere all’agevolazione” (dalle ore 10 alle ore 12), sarà totalmente dedicato alle ultime evoluzioni della normativa per l’utilizzo del bonus e alle nuove metodologie di lavoro per la partenza e la gestione dei cantieri. L’altro, “Pratiche Edilizie e Rilievo: come fare la differenza” (dalle ore 15:30 alle 17:30), illustrerà le tecnologie e le soluzioni più innovative relative all’esecuzione di rilievi architettonici sia in spazi interni che esterni.

Molto importante anche il focus sulla tecnologia Matterport, multinazionale leader nel campo della digitalizzazione degli spazi, organizzato a favore di Agenzie Immobiliari, Agenzie di Comunicazione ed Istituti Scolastici che si terrà, sempre all’interno del Training Center di Analist Group, a partire dalle ore 11.

«Le frontiere dell’evoluzione tecnologica sono senza fine ed hanno applicazioni infinite. – sottolinea Antonio Iannuzzi – Nel nostro percorso di reciproca crescita con il gigante Matterport abbiamo ideato servizi e prodotti senza pari sul mercato italiano ed internazionale e che abbracciano, praticamente, tutti i settori produttivi. Venerdì, alla presenza di importanti portatori di interesse nel campo del Real Estate, della Comunicazione e dell’Istruzione, mostreremo come il lavoro ed i risultati di tutti possano crescere, perfezionarsi e, soprattutto, – conclude – essere misurati in un ambiente totalmente in Realtà Aumentata».

L’appuntamento è, quindi, per venerdì 24 marzo a partire dalle ore 9:30. Durante la giornata sarà attiva un’Area Hospitality a disposizione di tutti i visitatori e verrà presentato il Catalogo 2023 di Analist Group.