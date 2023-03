Rissa a via De Concilis, le parole di Domenico Airoma

Airoma: "Chiediamoci che cosa stiamo trasmettendo a questi giovani"

Questa mattina, gli studenti e le studentesse del Convitto Nazionale “P. Colletta”, hanno organizzato un incontro per discutere sul tema della legalità, al quale ha partecipato anche il Procuratore della Repubblica di Avellino, Domenico Airoma.

Durante il dibattito, il Procuratore ha avuto anche modo di esprimere qualche riflessione sull’ennesima rissa avvenuta a via De Concilis nella notte tra il 12 e 13 marzo, che ha visto protagoniste due giovanissime ragazze: – «I ragazzi devono imparare ad essere i primi a vigilare sul rispetto non soltanto delle regole, ma anche della giustizia» – ha esordito Airoma – «Bisogna incominciare a capire che le regole vanno rispettate perché sono giuste, perché se non lo facciamo violiamo la dignità stessa dell’uomo» – ha continuato il Procuratore.

Tuttavia, ciò che stupisce maggiormente di questa faccenda è il comportamento assunto dai presenti, alcuni dei quali si sono limitati ad assistere alla scena, mentre altri hanno addirittura animato la colluttazione: «Credo che la cosa più brutta di questa vicenda sia l’indifferenza che ha circondato questo fatto. Anzi in qualche modo il compiacimento, l’incoraggiamento, il riso che ha accompagnato quello che stava accadendo» – ha aggiunto il Procuratore – «Credo che sia un monito, non soltanto per i ragazzi ma anche per noi adulti. Chiediamoci davvero che cosa abbiamo trasmesso e che cosa stiamo trasmettendo a questi giovani» – ha affermato Airoma.

Ad ogni modo, le colluttazioni che si stanno verificando sempre più frequentemente in città, non sono gli unici fenomeni allarmanti che riguardano i giovani: – «L’età si sta abbassando per ogni comportamento deviante. L’uso, ad esempio, degli stupefacenti inizia già dalle scuole medie, oltre a comportamenti vessatori come il bullismo. Sono tutti indicatori di un malessere, di un disagio, che i giovani provano perché respirano un’aria inquinata dal cattivo esempio che diamo noi adulti»- ha concluso in merito il Procuratore.