Si concentrerà sulle nuove realtà mondiali

Il 20 e 21 marzo, a Bruxelles, la Commissione europea e la presidenza svedese del Consiglio dell’UE organizzeranno congiuntamente la seconda edizione del Forum umanitario europeo, che si terrà al centro conferenze EGG e online. L’evento si svolgerà in un contesto segnato da un forte aumento dei bisogni umanitari, dall’evoluzione delle realtà geopolitiche e dal restringimento dello spazio umanitario.

La conferenza avrà inizio lunedì alle ore 9.00 con una cerimonia d’apertura e una sessione ministeriale, presieduta congiuntamente da Janez Lenarčič, Commissario per la Gestione delle crisi, e da Johan Forssell, Ministro svedese per la Cooperazione allo sviluppo internazionale e per il commercio estero.

Josep Borrell, Alto rappresentante/Vicepresidente dell’UE, introdurrà in seguito una sessione di raccolta fondi assieme ai Ministri degli Affari esteri dell’UE.

Il programma completo e le modalità d’iscrizione sono disponibili qui.

Lunedì alle ore 13.00 il Commissario Lenarčič e il Ministro Forssell terranno un incontro con la stampa trasmesso in diretta su EbS.

Martedì 21 marzo Sua Altezza Reale la Regina Mathilde del Belgio visiterà il Forum accompagnata dal Commissario Lenarčič e da Catherine Russell, Direttrice generale dell’UNICEF. Per l’accreditamento e per ulteriori informazioni, contattare il servizio Media e comunicazione del Palazzo reale belga.

Un comunicato stampa contenente maggiori informazioni sarà disponibile qui a partire da lunedì.