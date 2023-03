Dal 26 al 29 aprile 2023

Riceviamo e pubblichiamo:

Il Lions Club Avellino Host presieduto da Massimo Testa, con il contributo della Fondazione Lions Distretto 108Ya e con il Patrocinio del Comune di Avellino, organizza il primo concorso distrettuale NOTE D’INSIEME IN GIOVENTU’, riservato ai giovani musicisti classici e jazz fino ai 35 anni residenti nel territorio distrettuale costituito da Campania, Basilicata, Calabria.

Il Concorso si svolgerà in Avellino presso i locali della Chiesa De La Salette in Rione Parco dal 26 al 29 aprile 2023, con Concerto finale e Premiazione Sabato 29 Aprile alle ore 18,00. Borse di Studio per 1.500,00 euro, targhe e attestazioni di premio per tutti i vincitori. Partner del Concorso il Lions Club Avellino Principato Ultra, il Leo Club Irpinia, e altri 13 club del Distretto 108Ya. Previste 4 sezioni di partecipazione, con 12 differenti categorie, dedicate alle Scuole Medie a indirizzo musicale, Licei Musicali, Esecuzione, Jazz.