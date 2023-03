L'appuntamento è previsto per il giorno 19 marzo

Attraverso un post su Facebook, il Comune di Avellino ha ricordato alla cittadinanza, che in occasione della Giornata mondiale della Sindrome di Down, ci sarà un flashmob il giorno 19 marzo in Piazza Libertà: «L’Associazione italiana persone down di Avellino ricorderà questo importante appuntamento con un flashmob organizzato domenica 19 marzo alle ore 12 in piazza della Libertà».

«Per tutta la giornata di domenica, l’AIPD Avellino presidierà la principale agorà cittadina con uno stand informativo aperto dalle 9 alle 13 in cui verranno illustrate le iniziative della campagna “With Us Not for Us – Insieme a noi, non al posto nostro” che vede come testimonial d’eccezione Lillo e Francesco, ragazzo con sindrome di Down socio di AIPD Roma che hanno realizzato il video di lancio e il tutorial per la coreografia ufficiale per i flashmob di domenica 19».

