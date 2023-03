Nuovo ecocompattatore a Cesinali

L'inaugurazione avverrà domani alle ore 9:30

Attraverso una nota, il Comune di Cesinali ha annunciato che il giorno 16 marzo, avverrà l’inaugurazione dell’ecocompattatore per la raccolta e il riciclo delle bottiglie in plastica PET: «Vogliamo condividere con tutta la cittadinanza un altro traguardo raggiunto dall’Amministrazione Comunale nel progetto ecologico per il nostro paese. Giovedì 16 Marzo 2023 sarà inaugurata la nuova postazione dedicata alla raccolta della plastica. Un sito dove è stata installata una macchina automatica, in funzione H24, nella quale sarà possibile raccogliere bottiglie in plastica PET, i rispettivi tappi e sacchetti».

Si tratta di un progetto che mira a incentivare ulteriormente i cittadini a riciclare in maniera corretta i prodotti in plastica, e a mantenere pulito il piccolo comune: «Ogni cittadino potrà inserire le bottiglie integre, e ricevere punti sulla propria tessera sanitaria. Questo servirà ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata (nel nostro comune già al di sopra del 70% ) e tenere il nostro paese sempre più pulito. Ribadiamo l’invito per il giorno 16 Marzo alle ore 9:30 presso l’area parcheggio del comune, saranno presenti il prof. Giovanni De Feo e i bambini delle classi 3^ 4^ e 5^ della scuola primaria».