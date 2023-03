Gli scavi sono partiti questa mattina

Sono partiti questa mattina i lavori per lo scavo della galleria Telese-Vitulano sulla nuova linea Alta-Velocità/Alta-Capacità Napoli-Bari. Si tratta di un intervento fondamentale per il completamento di questa grande opera. Dopo anni, decenni, di paralisi, i lavori di realizzazione della Napoli-Bari procedono in maniera straordinariamente accelerata grazie all’intesa con Ferrovie dello Stato.

La linea Alta-Velocità/Alta-Capacità è un’opera importante, non solo perché riduce tantissimo il tempo di percorrenza sul tragitto Napoli-Bari-Roma, ma anche perché rompe l’isolamento delle aree interne e frena il processo di spopolamento. Insieme alla diga di Campolattaro, altra opera finanziata dalla Regione, contribuirà a migliorare i servizi e ad offrire condizioni di sviluppo e di crescita per il Sannio e per tutto il territorio circostante.

CLICCA QUI per leggere il comunicato ufficiale su Facebook.