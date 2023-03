Info Irpinia - Celli: “Vogliamo far conoscere le bellezze del territorio"

Oggi, presso il Circolo della Stampa di Avellino, ha avuto luogo la presentazione del programma Campania in Tour 2023. L’evento, organizzato dall’associazione Info Irpinia, è stata l’occasione per presentare l’intero cartellone dei 27 eventi, tra iniziative culturali ed artistiche, per conoscere le bellezze dell’Irpinia e della Campania.

Campania in Tour 2023 è un programma che si propone di far conoscere e apprezzare il territorio campano attraverso una serie di eventi unici ed indimenticabili ed in particolare il nostro territorio. Gli eventi previsti offrono l’opportunità di scoprire le bellezze dell’Irpinia e della Campania e di godere di tutto ciò che queste terre hanno da offrire, dalla natura alla cultura, dall’enogastronomia all’arte.

«Quest’anno stabiliamo il record dei nostri appuntamenti per i dieci anni dell’associazione Info Irpinia» – ha affermato Francesco Celli, Presidente di Info Irpinia – «Andiamo in giro dentro e fuori la Campania ma, soprattutto, promuoviamo l’Irpinia attraverso l’arte, spettacoli artistici, spettacoli poetici e musicali. Vogliamo far conoscere le bellezze del territorio, che noi amiamo, attraverso questa chiave nuova dell’arte e abbiamo in programma tantissimi tour guidati, spettacoli, trekking ed experience» – ha aggiunto Celli.

L’obiettivo di questo programma è, ed è sempre stato, quello di valorizzare il territorio: «Da dieci anni cerchiamo di fare ciò, con grande impegno. Cerchiamo di far conoscere l’Irpinia a tutti sotto una luce diversa e di far conoscere questo territorio anche a chi sta fuori. “Campania in tour” ha come obiettivo quello di narrare questa regione e soprattutto mettere in evidenza le aree interne» – ha concluso il Presidente di Info Irpinia.

«Vi aspettiamo. Venite a conoscere tutte le nostre tappe con gli occhi della curiosità e rimarrete sicuramente emozionati» – ha affermato Francesca Petoia, Vicepresidente di Info Irpinia.

Di seguito il programma completo:

Iniziative Artistiche & Tour Guidati: – Domenica 16 Aprile Pozzuoli e Bacoli I Campi Flegrei dagli occhi di Virgilio

- Domenica 30 Aprile Caposele e Laviano Teatro fra sorgenti e Ponte Tibetano

- Sabato 6 Maggio Avellino città Racconti dalla Collina della Terra

- Domenica 28 Maggio Avella Millenni di storia nell’ars gladiatoria

- Domenica 11 Giugno Quaglietta e Valva Viaggio artistico tra pietra e natura

- Domenica 9 Luglio Padula Padula in versi: Certosa e borgo storico

- Domenica 30 Luglio Forino I Briganti nel feudo Caracciolo

- Lunedì 21 Agosto Conza della Campania Assalto a Kampsa

- Domenica 17 Settembre Cairano I 10 anni di Info Irpinia

- Domenica 15 Ottobre Cava de’ Tirreni L’arte nel borgo degli “Scacciaventi”

- Domenica 22 Ottobre S. Tammaro e S. Leucio Poesia a Carditello e Seterie del Re

- Domenica 12 Novembre Apice e Bonito Intrecci d’arte fra castello e murales

Trekking in Musica & Experience: – Domenica 14 Maggio Agerola-Positano Il Sentiero degli Dei

- Domenica 18 Giugno Vico Equense Emozioni visive dal Monte Faito

- Domenica 16 Luglio Bagnoli Irpino Musica dalla vetta del Cervialto

- Sabato 5 Agosto Serino All’Eremo del Ss. Salvatore

- Domenica 20 Agosto Summonte – S. Angelo a Scala Magia al Santuario di San Silvestro

- Domenica 27 Agosto Montella Meraviglie al Fiume Scorzella

- Domenica 3 Settembre Solofra – Calvanico Al Santuario di Pizzo San Michele

- Domenica 24 Settembre Bisaccia Vendemmia collettiva a Oscata

- Domenica 29 Ottobre Castel Baronia La raccolta delle olive

- Domenica 26 Novembre Montella Spettacolo tra sorgenti e grotte

- Domenica 10 Dicembre Calitri L’incanto dei Mercatini natalizi

- Domenica 17 Dicembre Quadrelle Catarsi alla Cascate di Acquaserta

Extra: – Domenica 25 Giugno Basilicata: Melfi e Venosa Sulle tracce dei Normanni

- Sabato 3 Giugno Laceno – Goleto Il cammino di Guglielmo

- Domenica 1° Ottobre Lazio: Marino La Sagra dell’uva