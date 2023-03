Alla guida dell'auto una donna di 41 anni

I Vigili del Fuoco di Avellino, nella serata di ieri 10 marzo, sono intervenuti sull’autostrada A 16, Napoli – Canosa, nel territorio del comune di Avellino in direzione Canosa, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale perdeva il controllo e urtava violentemente contro il guard rail.

Alla guida dell’auto una donna di 41 anni originaria di Lanciano in provincia di Chieti, la quale rimaneva bloccata nell’abitacolo, e dopo essere stata liberata veniva affidata ai sanitari del 118 intervenuti i quali la trasportavano presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposta a cure mediche. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.