Dal Centro Antiviolenza e dal Centro per le Famiglie

Per celebrare l’8 marzo l’equipe del Consorzio organizza quattro appuntamenti a Lioni, Sant’Angelo dei Lombardi, Calitri e Montella per confrontarsi nell’informalità di un bar su problematiche comuni e servizi offerti Lioni- “Un caffè per le donne” è una iniziativa del Consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia” di Lioni, nato con lo scopo di sensibilizzare e divulgare informazioni in merito all’attività condotta dal Centro Antiviolenza e dal Centro per le Famiglie.

Per uscire fuori dalle mura degli uffici, le professioniste decidono di incontrare donne e persone bisognose di aiuto al bar, nel luogo più informale possibile, per aprire un dialogo senza filtri, né barriere pregiudiziali.

“Invitiamo le donne a prendere un caffè insieme e per parlare dei nostri impegni lavorativi, della nostra esperienza nello sconfiggere i pregiudizi, di come possiamo prenderci cura di noi, o altri argomenti che interessano chi vorrà partecipare” spiegano le operatrici, che mirano a intercettare un numero importante di utenti per divulgare i servizi strutturati sul territorio.

Sabato 11 marzo l’equipe del Consorzio sarà a Lioni e a Sant’Angelo dei Lombardi, mentre domenica 12 a Calitri e il 18 marzo a Montella.

Ad oggi altre richieste sono pervenute al Consorzio da parte di diversi comuni del distretto altirpino e non si esclude che l’appuntamento possa diventare itinerante sul territorio. “Si tratta di una iniziativa che vuole mettere in relazione sentimenti ed esperienze, oltre alle problematiche e ai momenti gioiosi che le donne sanno vivere” commenta il presidente del Consorzio Luigi D’Angelis.

“Per questo la scelta del luogo ha privilegiato la cordialità e la condivisione, per poter sviluppare argomenti e temi di comune interesse”.

La presentazione del Centro per le Famiglie come progetto sperimentale è senza dubbio un fiore all’occhiello del Piano di Zona. “La socialità e lo stare insieme per arginare la solitudine diventa anche un modo per le donne di raccontarsi e fronteggiare pregiudizi, ruoli e responsabilità” puntualizza il presidente.

Un caffè al bar diventa dunque un momento di confronto, di stimolo e di aiuto, oltre che una mano tesa rispetto ad un bisogno che non sempre è facile individuare.

“Con questa iniziativa vogliamo andare incontro alle donne che voglio ritrovarsi e condividere un percorso per tracciare sentieri più solidi e sicuri” conclude.

L’iniziativa “Un caffè per le donne” è stato promosso in collaborazione con al cooperativa Alba, impegnata sul territorio per il sociale; di concerto con le associazioni femminili presenti che sono attive per promuovere l’uscita dalla violenza delle donne che ne sono vittime.