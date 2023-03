Appuntamento alle ore 18.00

Lo Zia Lidia Social Club celebra la festa della donna con la proiezione di “La donna è donna”, un film di genere commedia del 1961, diretto da Jean-Luc Godard, con Catherine Demongeot e Marie Dubois.

L’appuntamento è previsto mercoledì alle ore 18.00, presso il Circolo della Stampa di Avellino. L’ingresso è libero, su prenotazione fino a esaurimento posti ed è riservato ai soci dell’associazione.

Una giovane danese spogliarellista in un locale notturno desidera avere un figlio dall’uomo con cui vive, ma questi se ne guarda bene per timore di essere poi costretto al matrimonio. Seccato dalle insistenze della ragazza, l’uomo le propone quasi per gioco di farsi mettere incinta da un altro, un posteggiatore d’auto innamorato di lei. La giovane, esasperata, mette in atto davvero il consiglio, confessandogli poi tutto.