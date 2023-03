Delle Radici del Ministero degli Affari Esteri

Siamo orgogliosi e onorati di poter comunicare con questa nota pubblica che abbiamo aderito come M.I.D. Coordinamento Regione Campania, come partner al Team di professionisti che presenterà un progetto per il Bando del Turismo delle Radici del Ministero degli Affari Esteri, in cui sarà dato risalto alla promozione del turismo accessibile anche grazie al nostro contributo, aderendo al progetto Coordinato dal Comitato delle radici irpine.

Nel ringraziare Vincenzo Castaldo del Comitato radici irpine per l’opportunità concessaci, ricordiamo che anche altre realtà del Terzo Settore possono e sono invitate ad aderire a questa importante oltre che rilevante iniziativa.