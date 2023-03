Carlo Iannace alle donne: “In questa giorno, 8 marzo, regalatevi uno screening senologico”

Le parole del dottore

“L’8 marzo si celebra la Festa Internazionale delle Donna e non c’è occasione migliore di un giorno dedicato alla promozione e tutela dei diritti per affermare l’importanza della salute femminile e, in particolare, della prevenzione dei tumori”. Così il dottor Carlo Iannace, primario della Breast Unit di Senologia dell’Ospedale Moscati di Avellino che ha la fama di coniugare professionalità e umanità in maniera decisiva per le sue pazienti ed impegnato nella divulgazione, condivisione e sensibilizzazione alla prevenzione.

“Aderire ai controlli gratuiti che proponiamo su tutto il territorio regionale, o raggiungere la Breast Unit di senologia all’ospedale Moscati di Avellino – afferma Iannace – è una strada semplice ed efficace a disposizione di tutte le donne per tutelare la propria salute. L’obiettivo degli screening – continua Iannace – è prevenire o diagnosticare precocemente alcuni tumori in fase iniziale, cioè quando non danno nessun sintomo, garantendo un percorso completo e gratuito di assistenza che accompagna la persona dall’effettuazione del test di screening fino agli eventuali approfondimenti e, se necessario, ai successivi trattamenti di cura e follow-up. Proprio in questa giornata particolare lancio un appello a tutte le donne, in modo particolare a chi non ha mai fatto un pap-test perché non è mai troppo presto per iniziare a volersi bene, di farsi un regalo: partecipare ai nostri appuntamenti di screening senologici gratuiti. Fiducia, forza e tenacia, sono le qualità che da sempre contraddistinguono le donne nella vita di ogni giorno, donne che però – conclude Carlo Iannace – troppo spesso si dimenticano di se stesse”.