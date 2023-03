Per agevolare la mobilità delle persone con disabilità su tutto il territorio nazionale

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa:

“La piattaforma, istituita dal Decreto ministeriale del 5 luglio 2021, è il progetto di una banca datiunica, nata per agevolare la mobilità delle persone con disabilità su tutto il territorio nazionale, prevedendo che la persona con disabilità, titolare del contrassegno auto disabili, non debba più comunicare l’ingresso nelle aree a traffico limitato o nelle strade e corsie dove vigono divieti e limitazioni quando si sposti in un Comune diverso da quello di residenza.

L’idea su cui si basa il progetto è la creazione di un grande database nazionale dove confluiscano i dati delle targhe dei cittadini titolari del CUDE, in modo che le singole amministrazioni locali vi possano attingere per il controllo dei passaggi nelle ZTL o delle soste riservate ai possessori di contrassegno, così da ridurre lungaggini burocratiche per i cittadini, ma anche evitare contravvenzioni. Attualmente, infatti, per il possessore di CUDE che intenda transitare in una ZTL di Comune diverso dal proprio, è necessario comunicare i propri dati anticipatamente al transito, così da segnalare il proprio passaggio al comando di polizia stradale, affinchè non gli venga comminata una sanzione (solitamente emessa automaticamente dai sistemi che hanno in registrazione la lista delle targhe normalmente autorizzate).

La piattaforma è attiva dal 2022 in via sperimentale, ma per poter essere attivo il suo servizio è necessario che, in primis, i Comuni si registrino e aderiscano: solo in questo modo i cittadini possono aderire, e può avvenire la messa a rete dei dati. Dopo l’adesione del Comune al progetto, per accedere alla piattaforma il cittadino richiedente deve presentare al Comune che ha emesso il contrassegno la richiesta di adesione. L’interessato dovrà compilare un apposito modulo (previsto nel Decreto Ministeriale del 5 luglio 2021) indicando una targa “attiva” e una seconda facoltativa. Poiché la piattaforma gestisce un’unica targa, in caso di utilizzo di quella facoltativa è necessario provvedere alla sua attivazione. Il Comune, dopo aver inserito i dati nella piattaforma, consegnerà al richiedente un Codice Univoco alfanumerico che l’utente potrà utilizzare per accedere alla piattaforma stessa dal portale dell’automobilista e dall’app iPatente.

Questi gli step e gli attori coinvolti nel processo:

Il Comune che rilascia il Cude:

- inserisce i dati sulla piattaforma dietro richiesta di adesione del titolare del contrassegno;

- consegna al titolare del contrassegno il codice univoco per accedere alla piattaforma;

- gestisce il rinnovo, la sospensione e la revoca sulla piattaforma.

La piattaforma acquisisce dai Comuni:

- la data di rilascio e di scadenza;

- la targa associata al contrassegno.

Il titolare del contrassegno riceve, dal Comune (o ente da esso delegato) che ha emesso il contrassegno, il codice univoco utilizzabile per accedere alla piattaforma e gestire le targhe. Il titolare è responsabile della conservazione e utilizzo del Codice Univoco.

4. Gli organi che gestiscono i servizi di polizia stradale effettuano le verifiche sulle targhe durante le operazioni ordinarie di polizia stradale (es. verifica stalli o verifica accessi ZTL).

Questo strumento potrà facilitare, a quanto afferma Giovanni Esposito, la mobilità delle persone con disabilità, contribuendo ad alleggerirne le incombenze burocratiche”.