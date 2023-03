Riceveranno quasi 22,5 milioni di €

La Commissione presenta oggi 16 nuove accademie degli insegnanti Erasmus+, che offriranno agli insegnanti in tutte le fasi della loro carriera opportunità di apprendimento attraverso la mobilità, le piattaforme di apprendimento e le comunità professionali. Le accademie degli insegnanti Erasmus+ riceveranno quasi 22,5 milioni di € dal bilancio Erasmus+ nell’arco di tre anni. Le 16 nuove accademie, insieme alle 11 già finanziate nell’ambito del primo invito a presentare proposte pubblicato l’anno scorso, si occuperanno di temi quali il multilinguismo, la consapevolezza linguistica e la diversità culturale, puntando a sviluppare la formazione degli insegnanti in linea con le priorità dell’UE in materia di politica dell’istruzione e contribuendo alla realizzazione dello spazio europeo dell’istruzione, la visione dell’UE per il settore dell’istruzione e della formazione.

Questa mattina, durante il Consiglio “Istruzione, gioventù, cultura e sport”, Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, ha dichiarato: “La carenza di insegnanti rappresenta una sfida a livello dell’UE da affrontare a livello dell’UE. Stiamo dunque attuando iniziative globali volte a rendere la professione più attraente. Le accademie degli insegnanti Erasmus+ sosterranno i nostri sforzi volti a garantire un’istruzione iniziale di elevata qualità e lo sviluppo professionale continuo per tutti gli insegnanti, gli educatori e i dirigenti scolastici. Ci eravamo prefissati l’obiettivo di creare 25 accademie di questo tipo entro il 2025. Oggi siamo già a 27. I risultati parlano chiaro!“

Le accademie degli insegnanti Erasmus+ sono partenariati tra erogatori di formazione per insegnanti e istituti di formazione degli insegnanti, conclusi con l’obiettivo di sviluppare una prospettiva europea e internazionale nella formazione degli insegnanti. Tra i temi contemplati dai progetti, competenze in materia di scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica, creatività, inclusione e sostenibilità ambientale. Nell’ambito dell’invito a presentare proposte del 2022, i progetti selezionati comprendono 313 organizzazioni, nonché 136 partner associati di 30 paesi (sia Stati membri dell’UE che paesi associati a Erasmus+). Le organizzazioni partecipanti comprendono erogatori di formazione iniziale degli insegnanti e di sviluppo professionale permanente, scuole di formazione pratica e altre organizzazioni con competenze in materia di formazione degli insegnanti nonché organismi che definiscono standard, qualifiche o garanzie della qualità per la formazione o la ricerca degli insegnanti. Ulteriori informazioni sono disponibili online.