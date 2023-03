Caseificio “La Fonte del Formaggio” news sponsor dell’Eco Evolution Bike

Il ciclismo come veicolo di valori di un'azienda

La formazione ciclistica atripaldese Eco Evolution Bike, fin dalla sua fondazione nel 2020, ha puntato sul ciclismo sostenibile (muoversi in bici) e per questo attira sponsor. Da quest’anno, l’azienda “La Fonte del formaggio” un’eccellenza irpina con sede in Via Nazionale Contrada (AV) si aggiunge come nuovo sponsor alla formazione ciclistica atripaldese Eco Evolution Bike del presidente Giuseppe Albanese. A siglare la partnership con il team il presidente Giuseppe Albanese e i fratelli Vincenzo e Saverio figli di Giovanni De Maio fondatore della nota azienda casearia.

La storia eccola qua’, è quella dei De Maio, una famiglia di imprenditori che a partire dal 1992 Giovanni De Maio ha fondata l’azienda a conduzione familiare <<La Fonte del formaggio>> che da oltre 20 anni, ormai, si caratterizza per un’ottima produzione di mozzarella di bufala, formaggio di pecora, silano affumicato e tanti altri prodotti che commercializzano non solo in Campania come nell’Irpinia, Cilento e nel napoletano ma fanno anche spedizioni a Palermo, Bologna, Roma, Firenze, Verona, Torino, Cagliari, Milano, Como e oltre i confini nazionali, arrivando anche in Germania.. Cosi le prime parole del presidente del team EEBGiuseppe Albanese- <<Siamo onorati di aver suscitato l’interesse di una azienda come la “La Fonte del formaggio” e la ringraziamo per la fiducia che ci ha dato., Per noi è fonte di orgoglio ottenere riconoscimento da parte di imprenditori Irpini ,segno che nostro lavoro e la nostra esperienza trova consenso non solo tra gli appassionati delle due ruote ma anche nel mondo imprenditoriale>>

Dunque, il ciclismo non è solo un veicolo pubblicitario, ma è anche e soprattutto, un veicolo di valori che è capace di portare un logo (marchio di una azienda) in giro per le strade, tra la gente, gente che poi sceglie di premiare un prodotto perché fidelizzato grazie ai messaggi che manda il ciclismo.