Boccuti: "Il tempo sta finendo"

Questa mattina, gli studenti della città di Avellino, guidati da Legambiente e Fridays For Future, hanno partecipato allo sciopero globale per il clima, per ribadire ancora una volta, la necessità di attuare riforme adeguate a contrastare una volta per tutte i cambiamenti climatici: «L’emergenza climatica galoppa più veloce di noi e non siamo capaci di inseguirla» – ha dichiarato Antonio Di Gisi , presidente di Legambiente Avellino-Alveare – «Dovremmo prevenirla con una transizione ecologica progettata anche sul territorio. Quest’oggi cercheremo di incontrare anche il Sindaco alla fine del corteo per presentargli delle proposte che portiamo da più tempo in città» – ha continuato Di Gisi.

Le idee messe in campo dai giovani ambientalisti sono tante, attendono solo di essere prese in considerazione dalle Istituzioni: «Bisogna partire dalle cose concrete. Non possiamo pensare di combattere la crisi climatica continuando a parlare solo di transizione energetica» – ha esordito Anna Boccuti, coordinatrice dell’Unione degli Studenti e responsabile Fridays For Future – «Noi portiamo una serie di proposte concrete e attuabili, come l’istituzione di una consulta ambientale. Ci battiamo per una città plastic free, e per una mobilità sostenibile, che in una città come la nostra avrebbe un impatto altissimo sulla qualità dell’aria, che continua ad essere un grandissimo problema. Abbiamo bisogno che si inizino a fare le cose, perché il tempo sta finendo» – ha concluso in merito Boccuti.