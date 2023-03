Il recital si terrà l'8 marzo alle ore 18.00

L’8 marzo 2023, presso l’Auditorium del Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino alle ore 18.00, avrà luogo un recital dal titolo “Zilia” – Omaggio a Clara Wieck Schuman.

L’evento avverrà in occasione della Giornata Internazionale della Donna, con ingresso libero.

In scena il pianoforte, pochi oggetti, e due interpreti: Carmela Palumbo, pianista e docente di pianoforte presso il Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino, e Caterina Pontrandolfo, attrice, cantante e regista, che curerà anche drammaturgia e regia.

Due artiste per omaggiare il genio originale e universale di una donna che indubbiamente va raccontata e tenuta a mente: Clara Wieck Schumann, grande musicista tedesca nata a Lipsia il 13 settembre 1819 e morta a Francoforte il 20 maggio 1896; prodigio internazionale del pianismo fin da bambina, compositrice di talento, moglie di Robert Schumann, madre di otto figli, artista indipendente ante litteram sostenendo sé stessa e i suoi figli solo con la propria attività musicale, dopo la morte del marito.

Le sue lettere, i suoi diari, le sue composizioni per pianoforte, i suoi lieder. Uno spettacolo in forma di Recital, in cui la parola, la musica, il canto, si muovono per stagliare con nettezza problematica e soave, la figura di questa originalissima, e forse, ancor troppo poco celebrata, musicista della piena stagione europea del Romanticismo, che ricopre con la sua parabola esistenziale quasi un intero secolo.

Il programma dell’evento sarà così composto:

- Clara Wieck – Soirèes Musicales, op.6 (1835-1836)

Toccatina, Notturno, Mazurka, Ballade, Mazurka, Polonaise

Carmela Palumbo, pianoforte

- Clara Wieck Schumann – Sechs Lieder, op. 13 (1844)

Caterina Pontrandolfo, soprano

Carmela Palumbo, pianoforte