Festa: " Grazie a IGT per aver rinsaldato il sodalizio con Avellino"

Il programma televisivo “Italia’s got talent” è approdato, ancora una volta, ad Avellino il 27 e 28 febbraio.

In questa tappa sono stati svelati i nomi dei giudici e dei conduttori di questa nuova edizione.

A giudicare i concorrenti saranno: Mara Maionchi, Frank Matano, Elettra Lamborghini e Khaby Lame.

A condurre il talent, invece, dopo Lodovica Comello che ha accompagnato le ultime edizioni su Sky e Tv8, ci saranno Gianluca Fru e Aurora Leone dei The Jackal.

Dal Teatro “Carlo Gesualdo” sono partite le registrazioni delle audizioni che andranno in onda, quest’anno per la prima volta, sulla piattaforma di streaming Disney+ in primavera.

Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha espresso il suo entusiasmo per quanto accaduto:

«Ancora una volta Italia’s Got Talent ha scelto il nostro Teatro per le performance artistiche dei partecipanti ad uno degli show più amati dagli italiani. E come è accaduto più volte durante questa stagione teatrale, Avellino e l’Irpinia hanno risposto presente facendo registrare due straordinarie serate da sold out. I colori e l’entusiasmo che hanno invaso la platea e la bravura dei tanti partecipanti arrivati ad Avellino da tutto il Mezzogiorno ci dicono che ormai il “Gesualdo” è entrato a pieno titolo nei grandi teatri d’Italia ed oggi è un punto di riferimento per tutte le grandi produzioni. Grazie a IGT per aver rinsaldato il sodalizio con Avellino. Alla prossima» – ha scritto il Primo Cittadino sui social.

