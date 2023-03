Dal Centro Studi Italy Post e Dal Corriere della Sera Economia

C’è la Cosmopol tra le 200 migliori imprese italiane selezionate sulla base dei bilanci degli ultimi sei anni che hanno meritato il titolo di SuperChampion nell’analisi elaborata dal Centro Studi di ItalyPost e de L’Economia del Corriere della Sera. Sono le imprese che tra i 120 e i 500 milioni di fatturato hanno performato sopra la media, producendo utili significativi e mantenendo una posizione finanziaria netta equilibrata e un rating elevato.

Il prestigioso riconoscimento è stato conferito l’altro ieri, il 28 febbraio, nella splendida cornice del Complesso Donnaregina di Napoli, durante un evento speciale condotto da Nicola Saldutti, capo redattore economia del Corriere della Sera, e da Massimo Fracaro, responsabile editoriale L’Economia del Corriere della Sera. Per Cosmopol è intervenuto il dott. Carlo Lettieri, CEO del gruppo, che ha preso parte al dibattitto “Il Sud genera futuro” in un parterre di grande spessore, che ha visto la presenza, tra gli altri, del sindaco di Napoli Prof. Gaetano Manfredi.

Nello stesso giorno Cosmopol ha annunciato il completamento dell’acquisizione di Rossetti Group, storica azienda della sicurezza privata con sede a Milano e Lodi, specializzata nella vigilanza tecnologica e di presidio, con 320 dipendenti in tutta la Lombardia. Continua così, dopo l’operazione C.M.F. Holding di Brescia, l’espansione di Cosmopol nel Nord Italia, con la 25esima acquisizione della storia del gruppo, a conferma della volontà di crescere a ritmi sostenuti, continuando ad investire anche in momenti difficili come quello attuale.

Cosmopol, quindi, rilancia ancora nel proprio segmento — quello della security, in continua evoluzione in Italia — ritenendo di poter competere grazie alla qualità dei propri servizi, ad eccellenti risorse umane ed alla capacità di adattarsi al mutare degli scenari, nonostante le difficoltà che si manifestano sia a livello internazionale che nazionale.

Il Gruppo Cosmopol, anche grazie alle ultime acquisizioni, ha raggiunto nel 2022 un volume d’affari consolidato pari a 250 milioni di Euro, con un prospect per l’esercizio 2023 di 275 mln di ricavi e con una forza lavoro di oltre 6.000 dipendenti.