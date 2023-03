In partenza l'undicesima edizione

L’Ariano International Film Festival continua i preparativi per la sua undicesima edizione, annunciando le prime grandi novità del 2023. Dopo il bando per la realizzazione del nuovo logo, la luce dei riflettori si sposta sulle sezioni in gara, cuore pulsante della manifestazione.

Oltre ai consueti e apprezzati concorsi – AIFF WORLD e AIFF GREEN – un’altra attesa sezione competitiva fa il suo ingresso all’interno della kermesse campana. Prende il nome di: “MADE IN CAMPANIA”, il concorso rivolto esclusivamente ai cortometraggi realizzati, totalmente o in parte, nel territorio della Regione Campania. Lo scopo è quello di valorizzare le bellezze di questa terra, attraverso opere cinematografiche di breve durata.

Prosegue, in tal modo, il progetto dell’Ariano International Film Festival, che si fa portavoce e promotore della cultura e dell’arte, anche in relazione ai luoghi in cui esse nascono. La partecipazione al concorso, quest’anno, avviene tramite la piattaforma Filmfreeway, pensata appositamente per agevolare il lavoro dei festival e la condivisione dei contenuti.

L’apertura del bando è stabilito per il 18 febbraio, mentre la chiusura è prevista nel periodo che va dal 31 aprile al 30 maggio 2023, in base alle scadenze della piattaforma.

LINK: del nuovo regolamento e della piattaforma Filmfreeway

- Regolamento https://www.arianofilmfestival.it/regolamento-2023/

- Filmfreeway https://filmfreeway.com/ArianoFilmFestival