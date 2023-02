Protagonisti gli allievi dell'Istituito “Regina Margherita- Leonardo Da Vinci”

Questa mattina, è stato presentato il progetto “Educare lo sguardo”, attuato dall’Istituito “Regina Margherita – Leonardo Da Vinci” e realizzato con il sostegno del Ministero dell’Istruzione, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo: «Il progetto è dedicato agli alunni della scuola secondaria di I grado e riguarda l’educazione all’immagine e la comprensione del linguaggio cinematografico, con l’obiettivo specifico di potenziare e sviluppare la creatività nei ragazzi» – ha dichiarato la dirigente scolastica Paola Anna Gianfelice – «La prima parte del lavoro sarà improntata sul testo, le pellicole e i film. La seconda riguarderà lo studio di tecniche di scenografia, regia e la produzione di un corto finale. Saranno coinvolti come partner le associazioni di cinema e gli esperti del settore che organizzeranno masterclass e forniranno il loro contributo attivo nella realizzazione di entrambe le parti previste» – ha aggiunto Gianfelice.

«E’ questo un bando che parte dal piano Cinema per la scuola, finanziato da MIC e MIM, al quale abbiamo partecipato lo scorso anno» – ha affermato il direttore scientifico Roberto Flammia – «Il progetto è nato per rendere fruibile la cultura cinematografica a scuola. È importante che i ragazzi possano toccare con mano come si produce un audiovisivo. Grazie a laboratori didattici e tecnici, i ragazzi potranno avvicinarsi al mondo del cinema a 360 gradi e potranno creare qualsiasi prodotto nell’ambito della cinematografia» – ha commentato il direttore scientifico.

«Attraverso proiezioni che avranno luogo al “Partenio”, guarderanno film che partono da romanzi ed effettueranno un incontro seminaristico con Irpinia Film Commission per approfondire la visione di un film e la critica cinematografica. Successivamente, verrà prodotto un piccolo cortometraggio che sarà poi presentato presso il Cinema “Partenio” durante una giornata evento nel mese di giugno» – ha concluso Flammia.

«Questa iniziativa nasce dalla speranza del Ministero di captare i giovani che possano occupare i numerosi posti che sono attualmente vuoti nel settore del cinema e della arti visive» – ha affermato il progettista Vincenzo Fedele, ex dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico, esperto in problematiche connesse allo sviluppo del territorio – «Questa edizione avviene dopo quella di Mirabella Eclano tenutasi nel 2018. Se ci dovesse essere una crescita nel settore cinematografico, l’Irpinia sarebbe sicuramente protagonista e costituirebbe, dunque, un traino per l’obiettivo che il Ministero si è posto» – ha aggiunto Fedele.

Il progetto è stato ideato partendo dalla lettura di un testo su cui è stato sviluppato, successivamente, un film. Per la proiezione sono stati scelti, “GGG. Il gigante gentile” di Steven Spielberg, “La Cantata dei Pastori” di Nicola Barile e “Il ragazzo invisibile” di Gabriele Salvatores: «Alla lettura del testo seguirà un dibattito riguardo le musiche di accompagnamento scelte per il film e successivamente si passerà alla visione dello stesso» – ha sottolineato il progettista – «I ragazzi, dunque, potranno immaginare tutto prima di avere un riscontro visivo e fare i conti anche con la delusione di un’immagine differente da quella sognata da loro. Inoltre, tutti i film scelti hanno una trasposizione letterale nel passaggio da libro o film» – ha concluso Fedele.