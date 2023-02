Al reato dovrà rispondere un 30enne di Cervinara

“Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere”: è il reato di cui dovrà rispondere un 30enne di Cervinara, denunciato dai Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina.

I militari operanti, avendo notato i movimenti e l’atteggiamento alquanto agitato di quel giovane che, in orario serale, girovagava per Cervinara, hanno proceduto al controllo. Lo stesso, all’esito di perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello: opportunamente interpellato, non ha fornito ai militari operanti una valida giustificazione in merito a quanto rinvenuto. Il coltello è stato sottoposto a sequestro e il 30enne deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.