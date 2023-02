Sulle opportunità per le aziende negli Emirati Arabi

Venerdì 03 Marzo 2023, presso la Camera di Commercio di Benevento si terrà il convegno dal titolo “Made in Italy – Quali opportunità per le aziende italiane negli Emirati Arabi”.

L’evento è organizzato dal Rotary Club Valle Telesina, Studio Legale Coviello ed Associazione Spazio@perto, con la partecipazione della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti, dell’Ambasciata d’Italia di Abu Dhabi e le varie istituzioni territoriali quali la Camera di Commercio Irpinia Sannio, Provincia di Benevento e Comune di Benevento.

Oltre ai saluti istituzionali, interverranno il dott. Mauro Marzocchi, Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti, l’avvocato Carmine Coviello esperto di tutela internazionale di marchi e brevetti, l’avvocato Massimiliano Giangolini per la costituzione delle società e tassazione negli EAU e il dott. Michele Costanza per lo sviluppo delle varie opportunità di business negli EAU.

Sarà una valida opportunità per le aziende interessate all’internazionalizzazione dei propri servizi verso i mercati degli Emirati Arabi Uniti ed i Paesi della Gulf Area. Saranno affrontate tematiche di rilievo essenziale per lo sviluppo dell’export e dell’interscambio commerciale con l’Italia, l’importanza della tutela del marchio in Italia e all’estero, la costituzione dei vari tipi di società, le freezone, la tassazione e le varie opportunità di business nei mercati degli Emirati Arabi Uniti. Il convegno rappresenta una prima attività di sensibilizzazione territoriale che vede in primis la partecipazione istituzionale del dott. Mauro Marzocchi nonché quella dell’avvocato Carmine Coviello, nominato Consulente italiano certificato dalla Camera di Commercio Italiana negli EAU (IICUAE Representative) e del presidente dell’Associazione Spazio@perto Annarita Del Donno. Tale attività di sensibilizzazione coinvolge le istituzioni e le varie organizzazioni d’impresa, al fine della valorizzazione del MADE IN ITALY e del marchio Italiano nel territorio degli Emirati Arabi Uniti.

La partecipazione è gratuita previa registrazione al seguente link: https://forms.gle/uhdKHPgbwr4rANLg9