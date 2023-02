Oggi al Palazzo Vescovile

Le associazioni In Arte Libertas e Pax Christi organizzano il convegno pacifista: “Costruttori di Pace per l’Europa”, che si tiene oggi 25 febbraio 2023 alle ore 18.30, presso il Salone del Palazzo Vescovile di Avellino (secondo piano), sito in Piazza Libertà al civico 19.

L’evento è realizzato ad un anno dall’inizio della guerra in Europa. La manifestazione vuole riunire i pacifisti di Avellino.

Per partecipare all’evento è necessario indossare una mascherina.

Il convegno pacifista è moderato dalla dottoressa Stefania Marotti giornalista.

Intervengono: Sac. Don Gerardo Capaldo (referente per l’Irpinia di Pax Christi international e presidente del Circolo culturale “F. Solimena”), prof. Angelo Cutolo (moderatore di In Arte Libertas), signor Sabino Morano (scrittore e saggista), prof. Pellegrino Caruso (scrittore e saggista), prof. Sergio Barile (docente universitario), avv. Massimo Passaro, prof.ssa Ilenia D’Oria (presidente dell’ArcheoClub Avellino), prof. Stefano Orga (coordinatore di In Arte Libertas).

L’evento pacifista è promosso dalle associazioni In Arte Libertas e Pax Christi con la collaborazione dell’Associazione Culturale ACO e dell’ArcheoClub Avellino.