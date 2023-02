Il nuovo libro di Paolo Carito

Questo pomeriggio è stato presentato al Circolo della Stampa, il nuovo libro di Paolo Carito “Sport, intrattenimento e digitalizzazione: l’enter(sport)ainment come nuovo modello di business”.

Il direttore generale degli Europei di Atletica 2024, con questo volume, scritto con Agostino Piacquadio, ha descritto come la digitalizzazione abbia influenzato il settore dello sport business, che ne ha comportato anche l’inserimento di nuove figure professionali, come l’head of innovation o il marketing technologist: – «Nel libro la chiave di lettura è quella di ritenere lo sport come la più importante delle declinazioni dell’intrattenimento» – ha esordito Carito – «Per vari motivi, tra cui la necessità da parte dello sport business di incrementare i ricavi, di allargare sempre più le funbase e di generare più contenuti per far sì che gli utenti si avvicinino alle società, ai club, alle federazioni e ai grandi eventi» – ha proseguito l’autore.

Non è un mistero che la pandemia abbia dato uno slancio importante verso questo processo di digitalizzazione nell’industria sportiva. Infatti, Carito ha affermato: «Ci siamo trovati in una fase in cui era già partito a livello internazionale un processo di trasformazione digitale. La globalizzazione aveva già imposto dei canoni di comunicazione sul web, per andare oltre i confini locali» – ha aggiunto Carito – «Con la pandemia, coloro che non avevano iniziato ad approcciarsi al mondo digitale hanno dovuto necessariamente spostarsi sul web e sulle piattaforme digitali per salvaguardare quanto stavano mettendo in campo» – ha proseguito l’autore.

L’introduzione dei nuovi mezzi di comunicazione ha inoltre accentuato quello che è il ruolo del tifoso, attualmente sempre più considerato dalle società sportive: «I social media, il web e le piattaforme permettono a noi utenti di esercitare il nostro diritto di critica e potere di valutazione, di esprimere il nostro sentimento nei confronti dei club. Tutto questo, fatto con numeri massicci, influenza inevitabilmente le società sportive che orientano le proprie scelte sulla base delle statistiche e dei desideri delle community» – ha concluso l’autore.