Cervinaro: “Opportuno informare e formare imprese, lavoratori e sindacati sul tema”

Nella mattinata odierna, presso Sala Grasso di Palazzo Caracciolo, si è tenuto il convegno su: “La certificazione della parità di genere (L. n. 162/2021): un’occasione per il mercato del lavoro dell’Irpinia?”, nell’ambito delle iniziative di promozione delle pari opportunità nei luoghi di lavoro, attivate dall’Ufficio del Consigliere di parità della Provincia di Avellino, Mario Cerbone, con l’Amministrazione provinciale guidata dal Presidente dott. Rizieri Buonopane e con il supporto della consigliera provinciale delegata alle Pari Opportunità Laura Cervinaro.

È stata questa un’occasione di confronto fra le istituzioni del territorio, finalizzata a rendere effettive le politiche di promozione delle pari opportunità nei luoghi di lavoro, seguendo la direzione impressa dal PNRR e dalle recenti normative di settore: «La misura è in fase di sperimentazione» – ha affermato Mario Cerbone, consigliere di parità della Provincia di Avellino – «Questa serve ad incrementare il sistema reputazionale delle imprese private con il riferimento all’eliminazione del divario di genere nei luoghi di lavoro. Seppur recente, i primi dati sono confortanti» – ha aggiunto Cerbone

«La certificazione è uno strumento di rivitalizzazione per il mercato del lavoro irpino» – ha dichiarato il consigliere – «In quanto può essere un motore dello sviluppo economico ed occupazionale. Il Ministero ha, inoltre, comunicato che coprirà i costi per la certificazione della parità di genere alle PMI. Questo, in un tessuto economico come quello irpino, può essere un toccasana perché consente di ottenere la certificazione senza costi e quindi potrebbe essere un ulteriore elemento di incentivazione» – ha concluso Cerbone

Durante il convegno è emersa l’importanza di informare e formare il mondo del lavoro sui vantaggi della certificazione: «C’è da lavorare ancora molto per raggiungere le pari opportunità nel mondo del lavoro» – ha sottolineato Laura Cervinaro, consigliera delegata alle pari opportunità della Provincia di Avellino – «Infatti, secondo un recente rapporto, ci vorranno altri 132 anni perché accada. Come Provincia ci stiamo avviando lungo il giusto percorso e l’evento di oggi lo dimostra. La certificazione è un’azione che inciderà in maniera positiva sull’eliminazione delle disparità in ambito lavorativo, pertanto è opportuno informare e formare le imprese, i lavoratori e le parti sindacali sul tema» – ha aggiunto Cervinaro.

La parità delle donne è un tema che riguarda anche la Provincia, che è al loro fianco, soprattutto nella lotta alla violenza: «Stiamo affrontando tutto ciò soprattutto focalizzandoci sulla violenza di genere» – ha affermato il Presidente della Provincia di Avellino Rizieri Buonopane – «Insieme con la Prefettura ed il comune di Pago del Vallo di Lauro, abbiamo colto l’opportunità del PNRR per acquisire un bene immobile sequestrato alla camorra e trasformarlo in un centro antiviolenza» – ha concluso Buonopane.