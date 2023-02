La Zeza di Bellizzi Irpino a Corso Vittorio Emanuele

Festa: "La Zeza di Bellizzi è il fiore all’occhiello del Carnevale di Avellino"

Questa mattina, a Corso Vittorio Emanuele ha sfilato la Zeza di Bellizzi Irpino per concludere i festeggiamenti del carnevale già iniziati la scorsa domenica.

Dopo la tradizionale parata, la Zeza ha poi raggiunto Palazzo di Città dove si è svolto il ballo della quadriglia e consegnato il Premio Zeza 2023, con la presentazione del libro “Patrimonio culturale e festività dei carnevali: gli itinerari urbani dei risultati storici in Campania”.

«La Zeza di Bellizzi è il fiore all’occhiello del Carnevale di Avellino» - ha dichiarato il sindaco di Avellino Gianluca Festa – «Una eccellenza da mettere in vetrina. Una preziosa risorsa di questo territorio da esportare fuori dai nostri confini. Insomma, un vanto per la nostra comunità che come tale va promosso e valorizzato in ogni sede, pubblica e privata. Oggi la Zeza di Bellizzi, con in testa il suo Capo Zeza, Pellegrino Iannaccone, è arrivata davanti alla Casa comunale per esibirsi nella consueta quadriglia che ha coinvolto e ha emozionato tutti i presenti» – ha concluso in merito il Sindaco, il quale ha poi dichiarato anche sul suo profilo Facebook, di voler far sfilare la Zeza di Bellizzi Irpino a Venezia il prossimo anno.

