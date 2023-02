Domenica 26 febbraio

Domenica 26 febbraio a partire dalle 19 presso il Club “XXXV Live”a Cava de’ Tirreni, sarà presentato il libro “Passione Pasolini – Un viaggio con David Grieco”, del giornalista Francesco Guadagni, all’interno della Rassegna “Film Telling” organizzata dal XXXV Live in collaborazione con Centopagine Libreria, Francesco Della Calce e Alfonso Tramontano Guerritore.

A dialogare con l’autore ci saranno lo stesso Della Calce, critico cinematografico e ideatore della Rassegna, assieme al poeta e giornalista Alfonso Tramontano Guerritore.

ll testo “è un viaggio nella memoria alla riscoperta del Pasolini visto, studiato, amato con gli occhi del Popolo”, come spiegato nella prefazione di Paolo Desogus, professore ordinario di letteratura italiana alla Sorbonne di Parigi. Il viaggio di Guadagni con Grieco, che di Pasolini è stato amico, allievo ed aiuto regista, ci ridà l’immagine di un poeta, giornalista, regista del e per il popolo, non avendo paura di mettere le mani nelle incongruenze sulla sua morte che per chi l’ha conosciuto sono un grande schiaffo alla sua memoria.