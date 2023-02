Museo Civico e della Ceramica in Via D’Afflitto

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino, ad un anno dall’inizio della Guerra in Ucraina, ha organizzato un incontro per la Pace che si terrà giovedì 24 febbraio 2023 alle ore 17,30 presso il Museo Civico e della Ceramica in Via D’Afflitto.

A seguire una fiaccolata in Piazza Plebiscito.

La cittadinanza è inviata a partecipare.