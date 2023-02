Venerdì 24 e sabato 25 febbraio appuntamenti lirici dedicati ai due importanti anniversari del 2023: Maria Callas a 100 anni dalla nascita ed Enrico Caruso a 150 anni dalla nascita.

Venerdì 24 febbraio alle ore 17,00 è previsto il caffè concerto del Trio Felix nel loro omaggio alla Callas: il soprano Marilena Gaudio, il clarinettista Giacomo Piepoli, accompagnati al pianoforte da Flavio Peconio ci faranno ascoltare Un bel dì vedremo (Madama Butterfly), Sì mi chiamano Mimì (La Boheme), Vissi d’arte (Tosca), e canzoni quali I’ te vurria vasà e Reginella. Al clarinetto invece ascolteremo Tanghi e Rag time di autori famosi.

Sabato 25 febbraio, sempre alle ore 17,00 a prendere il caffè con il pubblico ci sarà il giovanissimo tenore Andrea Calce accompagnato da Marco Ciampi, pianista docente al Cimarosa di Avellino: omaggeranno il grande Enrico Caruso nel giorno del suo compleanno (25 febbraio del 1873). In programma arie d’Opera e Canzoni cantate dal grande Caruso, quali Era de maggio, Passione, Core ngrato, A vucchella, alternate da arie d’opera quali Una furtiva lagrima e Che gelida manina. Non mancheranno i virtuosistici intermezzi pianisti di Liszt e Rachmaninoff che il pianista Ciampi ci regalerà in occasione dell’anniversario dei 200 anni dalla nascita del compositore russo.

I concerti si terranno nella Sala delle Arti (Via Provinciale 89 a 100 metri da Progress) dotata di ampio parcheggio.