Castelvetere (Av) – La 53esima edizione del Carnevale

Il programma di Martedì 21 Febbraio 2023

Ritorna in Irpinia il Carnevale Castelveterese, uno degli eventi più attesi in Campania, ormai giunto alla 53 edizione.

Il Carnevale Castelveterese, che dal 2020 appartiene al ristretto elenco dei Carnevali Storici tutelati dal Ministero della Cultura, si svolgerà i prossimi 21- 25 e 26 febbraio, caratterizzandosi per un programma ricchissimo che, oltre alla tradizionale parata dei maestosi carri allegorici e dei coreografici balletti, si manifesterà con spettacoli e laboratori per bambini ed adulti, insieme ad escursioni, visite guidate e stand gastronomici.

Promosso dal Comune di Castelvetere insieme alla “Pro Loco”, al Forum dei giovani “Don Antonio Stradiotti”, all’ ETS “Il Sorriso di Daniel ODV”, all’Associazione “La Ripa”, all’Istituto Comprensivo A. Di Meo e agli “Arcieri del Vecchio Castello”, con la fattiva ed imprescindibile collaborazione dei “carristi” dei “gruppi di ballo” e di quanti nella comunità amano e sentono propria questa manifestazione, il Carnevale Castelvetere

PROGRAMMA di martedì 21 febbraio ore 9:00 apertura del Museo del Carnevale Dalle ore 9:30 alle ore 13:00 visite guidate a cura dell’Associazione La Ripa (partenza da Piazza Monumento ogni 30 minuti). Dalle ore 11:30 carri allegorici visibili per le strade del paese. Ore 12 apertura Stands Enogastronomici nella piazza centrale, ore 12:30 intrattenimento in piazza a cura di CRT RADIO Live Streaming.

Ore 14:30 inizio sfilata gruppi di ballo e dei carri allegorici. La prima serata si concluderà alle ore 19:00 e con il Dj set di Antonio Meriano – DOTO DJ – Marven dalle ore 21:00.

Nei giorni di Carnevale sarà possibile assistere alle dimostrazioni di tiro con l’arco a cura degli“Arcieri del Vecchio Castello”. Il Museo del Carnevale, sito in Piazza Municipio, sarà aperto per tutta la giornata nelle quattro giornate del Carnevale. A partire dalle 9:30 fino alle 13:00 ci saranno le visite guidate a cura dell’Associazione La Ripa. Partenza da Piazza Monumento, proseguendo per il Santuario della Madonna delle Grazie (esterno) – Centro Storico – Chiesa Madre – Oratorio – Vicoletti panoramici. Per info e prenotazioni pagina Fb: Associazione La Ripa; mail: info@laripa.org (numero 3406010723).Tutti i giorni del Carnevale, dalle ore 12.30, animazione e intrattenimento radiofonico a cura di CRT Radio.

Il Carnevale Castelveterese è una festa ricca di tradizione, maestria e dedizione che risale al 1683 e trovava espressione nelle rivalità artigianali dei due agglomerati del Castello e della Pianura che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, presero il nome di Piazza – il centro storico del paese – e via Roma. Ancora oggi, come per magia, si rivive quello stesso spirito goliardico e la stessa volontà di raccontare il mondo attraverso la satira. Castelvetere, già da mesi prima dell’evento si trasforma in un laboratorio di idee e cartapesta ed è pronto a far esplodere la festa del carnevale.