Martedì 21 febbraio

“Martedì 21 febbraio ultima tappa a Ponte del Carnevale dell’Amicizia che vede coinvolti 4 paesi Solopaca, Torrecuso, Paupisi e appunto Ponte. Dopo il grande successo di Solopaca, Torrecuso e Paupisi si è giunti all’ultimo appuntamento del Carnevale dell’Amicizia. Un’organizzazione che vede la sinergia delle 4 Pro Loco territoriali, poi dei Forum dei Giovani di Torrecuso, Ponte e Paupisi in collaborazione alle tante associazioni territoriali come i Bottari per Solopaca, il Forum dei Giovani di Solopaca, le parrocchie di Torrecuso e di Paupisi, la Misericordia di Torrecuso, il Comitato San Rocco di Solopaca, l’Associazione Contadini di Torrecuso, l’associazione Pro Vitae di Paupisi, l’associazione Maestri Carraioli di Solopaca, le cooperative sociali di San Rocco, Centottanta e l’Aquilone di Solopaca e la Protezione Civile di Torrecuso, Associazione Commercianti di Solopaca. “Per Ponte quella del Carnevale è la tradizione più antica della comunità – affermano Stefano De Gregorio, presidente del Forum Giovani di Ponte e Davide Fusco presidente della Pro Loco Ponte -.

Da oltre 40 anni si festeggia il Carnevale con la classica sfilata dei carri allegorici artisticamente costruiti dai nostri maestri carraioli. Quest’anno abbiamo aderito al Carnevale dell’Amicizia, – spiegano Fusco e De Gregorio – un’organizzazione che ci permette di portare la nostra arte carraiola fuori dal nostro comune, condividendo la festa del carnevale con i paesi limitrofi e confrontarci con le loro tecniche artistiche”. Quest’anno a Ponte sono la Pro Loco ‘La Rinascente’ ed il Forum Giovani Ponte, con il patrocinio del Comune di Ponte, che organizzano e che hanno lavorato alla costruzione dei carri allegorici che sfileranno il martedì grasso per il gran finale del Carnevale. “Tanti i ragazzi che stanno partecipando alla realizzazione dei carri allegorici ai quali va il nostro primo pensiero, ragazzi che con tanta passione hanno lavorato giorno e notte per regalarci tutto il divertimento del Carnevale. Tante le sorprese nella sfilata Pontese che chiuderà le festività carnevalesche con il classico falò per bruciare Carnevale”. Il raduno dei carri è previsto in piazza Mercato alle ore 14:30. La partenza della sfilata sarà alle ore 15:00 e il ritorno a piazza Mercato alle ore 17:30 con l’apertura dello stand gastronomico, le premiazioni e l’accensione del falò di Carnevale ‘Bruciamo Carnevale’”.