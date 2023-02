27 febbraio 2023 alle ore 10:30

Unisannio, Asl e Comune di Grottaminarda insieme per presentare il nuovo Corso di Laurea in Scienze Biologiche con indirizzo in Diagnostica Clinica (classe L-13) che partirà dal prossimo anno accademico 2023/2024 presso il Polo Universitario di Grottaminarda. L’appuntamento è per il 27 febbraio 2023 alle ore 10:30 nella Sala Consiliare di Palazzo Portoghesi. Interverranno il Consigliere delegato alla Sanità ed ai Rapporti con le Istituzioni Universitarie, Antonio Vitale, l’Assessore all’Istruzione, Marilisa Grillo, il Sindaco, Marcantonio Spera, il Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Unisannio, Pasquale Vito, il Magnifico Rettore dell’Unisannio, Gerardo Canfora, ed il Direttore Generale dell’Asl di Avellino, Mario Nicola Vittorio Ferrante. Modererà il dibattito Monica De Benedetto, Addetto Stampa del Comune di Grottaminarda. Saranno presenti i sindaci del territorio, i dirigenti scolastici dei vari istituti provinciali, le organizzazioni sindacali ed altre autorità civili, militari, sanitarie e religiose.

Attraverso questo convegno si vuole dare inizio ad una campagna informativa capillare tra la popolazione e negli istituti scolastici con l’obiettivo di dare il via al nuovo Corso di Laurea con un importante numero di iscritti. Per Grottaminarda questo ulteriore Corso di Laurea presso il Polo Universitario di via Francesco Flammia rappresenta un prestigioso traguardo. Va ad aggiungersi ai corsi già esistenti in Logopedia ed Infermieristica dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e ad altri importanti servizi sanitari presenti sul territorio comunale. Significa ampliare l’offerta formativa e culturale della Città, crescere e divenire sempre più punto di riferimento per lo studio delle materie sanitarie. Una serie di risultati ottenuti anche grazie al Direttore Generale dell’Asl Ferrante che ha sempre creduto e puntato sulla centralità di Grottaminarda.