La nota del coordinatore Giovanni Esposito

Riceviamo e pubblichiamo:

“M.I.D. e Centro di Riabilitazione Astra insieme per un fronte comune vero l’affermazione, tutela e riconoscimento dei diritti.

In qualità di Coordinatore Regionale del M.I.D. il Movimento Italiano Disabili della Regione Campania insieme a tutto il Coordinamento esprimiamo al Direttivo, ai Soci e utenti del Centro di Riabilitazione Astra con sede in Sirignano, il nostro ringraziamento per aver da parte loro sensibilmente, coscientemente e amorevolmente offerto ampia volontà alla nostra realtà rappresentativa regionale ma anche nazionale del mondo e degli aspetti generali delle persone con disabilità, di collaborare e entrare a far parte del nostro mondo sottoscrivendo la nostra tessera sociale. Sono certo e con Emiliana Presidente della stessa Cooperativa e nostra Coordinatrice Provinciale Avellino M.I.D. nel suo immenso spessore umano oltre che ampia professionalità siamo certi che, insieme e con il nostro ampio supporto, possiamo nel tempo raggiungere obiettivi e traguardi importanti verso il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità.

È da stimolo la testimonianza registrata da parte loro di voler entrare a far parte del nostro Movimento con grande sensibilità, allo stesso tempo ci è impossibile ricercare parole o frasi giuste e che hanno lo stesso valore profondo, per il loro gesto d’amore nei nostri confronti per poterli ringraziare in egual misura, presto nuove iniziative da promuovere insieme e dal nostro canto iniziative che Astra promuoverà e che siamo pronti a sostenere già da ora non solo a Sirignano ma anche in altre realtà territoriali dove le iniziative potranno essere estese e sostenute, che vanno ad aggiungersi ad altre del passato che già ci hanno visti insieme come valore aggiunto vero un fronte comune. Infine ringraziamo il Centro di Riabilitazione anche per la disponibilità ad ospitare come sede operativa il Coordinamento Provinciale M.I.D. Avellino, Cosi in questa nota Giovanni Esposito Coordinatore Regione Campania M.I.D. per il Coordinamento Campania del Movimento Italiano Disabili.”