La campagna di sensibilizzazione dedicata al risparmio di energia

Ariano Irpino aderisce a “M’illumino di Meno”, in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili che si terrà giovedì 16 febbraio 2023.

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino con delibera di Giunta n. 28 del 9 febbraio 2023, aderisce alla campagna di sensibilizzazione e comunicazione dedicata al risparmio di energia su scala internazionale “M’illumino di meno”, promossa dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar”, in onda su Radio Rai 2.

Giovedì 16 febbraio 2023 per un’ora dalle 18,oo alle ore 19,00 è previsto lo spegnimento dell’impianto di illuminazione della facciata esterna della Casa Comunale di Palazzo di Città.

Inoltre verrà adottato il decalogo predisposto dalla trasmissione “Caterpillar” per la campagna informativa, come atto d’indirizzo per le prossime deliberazioni in materia di sensibilizzazione individuale e collettiva con riguardo ai temi dell’ambiente.

L’iniziativa in calendario giovedì 16 febbraio, e’ organizzata annualmente dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. La prima edizione si tenne il 16 febbraio 2005, quando, in occasione dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, Caterpillar ebbe l’idea di chiedere agli ascoltatori e alle ascoltatrici di spegnere tutte le luci non indispensabili come gesto di attenzione per l’ambiente.

Con la conversione del Decreto Legge n. 17/2022, il Parlamento italiano ha istituito la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli stili di vita sostenibili riconosciuta dalla Repubblica Italiana. Ogni 16 febbraio, data della prima edizione della campagna, la comunità di M’illumino di Meno farà festa.

