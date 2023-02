"Questa è l'amministrazione dei fatti"

“La minoranza non manca occasione per attaccare i dipendenti comunali, che invece meriterebbero rispetto per come supportano l’azione amministrativa, nonostante le carenze che colpiscono, purtroppo, tutti i comuni.

Non vale la pena entrare nel merito di attacchi palesemente infondati, se non per dire ciò che i cittadini sanno già molto bene: questa amministrazione è costantemente all’opera per assicurare l’erogazione dei servizi e il corretto funzionamento della macchina comunale.

Parliamo di progetti approvati e finanziati come “Borghi”, “Green community”; di opere pubbliche realizzate e in fase di realizzazione, come il belvedere e il marciapiede di via Campanile, il cimitero e la Casa Comunale, che alcuni vorrebbero non si realizzasse e si adoperano in tal senso. Parliamo di servizi efficienti e puntuali, costante vicinanza alle esigenze dei cittadini, valorizzazione delle risorse locali. Sono questi alcuni dei fatti che ci fanno essere, senza tema di smentita, una compagine apprezzata non solo a Santa Paolina.

Tra un anno i cittadini sapranno scegliere tra uno stile amministrativo fatto di concretezza, fatti e vicinanza, e una minoranza che, pensando di colpire gli amministratori, se la prende masochisticamente con tutti i santapaolinari che lavorano e si dedicano insieme al bene della Comunità.”

Così in una nota il sindaco di Santa Paolina, Rino Ricciardelli.