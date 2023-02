Appuntamento a domenica lungo Corso Vittorio Emanuele

Nella mattinata odierna, presso la Sala Stampa del Comune di Avellino, si è tenuta una conferenza stampa circa le iniziative organizzate in occasione del Carnevale, tenuta dal sindaco, Gianluca Festa, dalla vice con delega al Turismo, Laura Nargi, e dai referenti della “Zeza” di Bellizzi.

La Zeza è una rappresentazione comico-farsesca tradizionale (una sorta di teatro di strada) che viene messa in scena a Bellizzi Irpino (anticamente Terra delle Bellezze) in occasione del Carnevale. Costituisce una tradizione dal forte radicamento identitario e dalle origini antiche: «Siamo profondamente coinvolti da un appuntamento che rappresenta la storia del nostro Carnevale, oltre a contribuire materialmente per la realizzazione dello stesso» – ha affermato il sindaco di Avellino, Gianluca Festa – «Organizzare la “Zeza” non è semplice, richiede impegno e prove faticose per non disperdere questo patrimonio e trasmettere questo coinvolgimento anche alle nuove generazioni. Ogni figura della “Zeza” è un attore protagonista» – ha sottolineato il Primo Cittadino.

«Già in passato abbiamo immaginato la presenza di un luogo fisico da dedicare a questa tradizione quindi abbiamo immaginato che l’ex Municipio di Bellizzi fosse il posto perfetto per il Museo della “Zeza”. Avellino deve esportare questa bellezza oltre i confini locali. Una risorsa territoriale e anche un motivo di vanto. La provincia sarà sicuramente coinvolta in maniera gioiosa e suggestiva» – ha concluso Festa.

«Quest’anno proporremo eventi meravigliosi della storia come il ballo della quadriglia» – ha affermato Ernesto Spartano, referente della “Zeza” di Bellizzi – «Ci sono diverse novità: 30 ragazzi nuovi iscritti, i musicisti da dodici sono diventati sedici e gli spartiti sono stati rivisitati in chiave più moderna, sempre tenendo conto della tradizione. La “Zeza” di quest’anno è dedicata al nostro amico Cesare Ventre, che ci ha lasciato da poco e ai colleghi di Mercogliano che quest’anno si fermano in memoria del giovane Roberto Bembo. Ringraziamo l’amministrazione comunale per aver patrocinato la nostra “Zeza”, perché senza le risorse questo patrimonio è destinato a morire e, fortunatamente, grazie all’impegno di tutti, questa storia va avanti. Il Carnevale è cultura, arte, storia» – ha aggiunto Spartano.

«Vogliamo replicare il successo del 2020» – ha affermato il vice sindaco Nargi – «Non ci siamo inventati niente, siamo fortemente intenzionati a supportare e rafforzare una tradizione così bella» – ha concluso Nargi.