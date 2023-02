Prossimo appuntamento a Torrecuso (Bn)

Dopo il grande successo a Solopaca della prima tappa del “Carnevale dell’ Amicizia” che vede coinvolti 4 paesi Solopaca, Torrecuso, Paupisi e Ponte è arrivato il momento del weekend clou di Carnevale: sabato a Torrecuso e domenica a Paupisi. Con chiusura martedì 21 febbraio a Ponte.

“Il Carnevale è alle porte e finalmente dopo anni di attesa ritorna la manifestazione ‘Il Carnevale dell’Amicizia’ – esclama Antonio Coletta, presidente del Forum Giovani di Torrecuso -. Un evento vede tanti giovani, e non, impegnarsi nell’allestire da zero carri allegorici che sfileranno, per la gioia di grandi e piccoli, per le strade dei paesi. Quest’anno ci saranno i carri creati dal Forum Giovani e dalla Proloco di Torrecuso, dalla Proloco e dal Forum Giovani di Paupisi, dalla Proloco di Solopaca e dalla Proloco ‘La Rinascente’ ed il Forum Giovani di Ponte che hanno scelto, anche loro, di partecipare quest’anno ad un Carnevale ricco di divertimento. Questa manifestazione, giunta alla 5^ edizione, da sempre dà spazio alla creatività dei nostri giovani e dà la possibilità di creare nuove amicizie e collaborazioni che perdurano poi nel tempo”.

Il primo paese ad ospitare la sfilata dei carri è stato Solopaca e nel prossimo weekend tocca appunto a Torrecuso e Paupisi rispettivamente il 18 e 19 febbraio ed infine martedì 21 febbraio saremo tutti a Ponte.

“Siamo pronti dunque a stupirvi con i nostri carri – afferma Coletta – ma soprattutto a far divertire e ballare con ottima musica, animazione e mascherate. Sono doverosi poi dei ringraziamenti: alle tante associazioni territoriali come le parrocchie di Torrecuso e di Paupisi, la Misericordia di Torrecuso, la Protezione Civile di Torrecuso, il Comitato San Rocco di Solopaca, l’Associazione Contadini di Torrecuso, l’associazione Pro Vitae di Paupisi, l’associazione Maestri Carraioli di Solopaca, le cooperative sociali di San Rocco, Centottanta e l’Aquilone di Solopaca, Associazione Commercianti di Solopaca, i Bottari per Solopaca e il Forum dei Giovani di Solopaca”.

Questo il programma dettagliato di sabato 18 febbraio: alle ore 14:30 in via Tora a Torrecuso ci sarà il raduno dei carri allegorici. La partenza della sfilata è prevista alle ore 15:00 e lungo il tragitto del corteo saranno presenti truccabimbi, artisti di strada e il caratteristico trenino per grandi e bambini dell’Associazione Contadini di Torrecuso. L’arrivo è previsto in Piazza Giovanni Paolo II° alle ore 18:00 con le premiazioni e il proseguimento di serata con Dj Vallanz.

L’intera organizzazione invita tutti a partecipare agli eventi in programma, “un autentico inno alla gioia e al divertimento, ma anche un’occasione per toccare da vicino le tradizioni locali, quelle tenute in vita da persone che ci credono e proprio per questo ci mettono davvero tanto impegno e tanta passione”.