Invito a mascherarsi anche per i grandi

Martedì 21 febbraio tutti in Piazza XVI Marzo per la “Festa di Carnevale” organizzata dal Comune di Grottaminarda: musica, spettacoli per grandi e piccini, coriandoli, divertimento ma soprattutto maschere.

Un’iniziativa che vede coinvolte la Parrocchia di Santa Maria Maggiore e le associazioni, a cominciare dalla Pubblica Assistenza Grottaminarda, e poi l’Unitalsi, l’Associazione Arcobaleno e le Suore Betlemite.

Raduno alle ore 15:00 presso l’Auditorium Comunale di via Francesco Flammia, sfilata lungo Corso Vittorio Veneto e a seguire maxi festa in Piazza XVI Marzo.

Ad attendere il Carnevale sono in particolare i bambini che da sempre amano travestirsi e mascherarsi in tutti i modi possibili, la festa dunque è per loro ma l’obiettivo è anche quello di coinvolgere i grandi facendo tirar loro fuori tutto l’estro e la fantasia possibili.

Qualunque sia la scelta, a Carnevale tutto è concesso! Non ci sono codici da rispettare nel “costruire” il proprio costume, non ci sono controindicazioni non ci sono regole, l’importante è trasformarsi.

«Ci piacerebbe che i grottesi a Carnevale riprendessero a mascherarsi per strada come accadeva qualche tempo fa – spiega l’Assessora agli Eventi Marilisa Grillo – ci piacerebbe che accanto al Carnevale dei piccoli vi fosse del sano divertimento anche per i grandi.

L’appello quindi è a tirar fuori l’estrosità grottese, le trasformazioni e le maschere di un tempo, quando il divertimento era anche quello di inventarsi un travestimento con le cose che si avevano in casa, con improvvisazione ed estemporaneità e con la tipica spontaneità grottese».