Accaduto ieri, domenica 12 febbraio 2023 presso la Scuola Secondaria di Primo Grado "Giovanni Pascoli"

“Grande successo per la giornata di prevenzione in rosa organizzata dall’associazione Amos Partenio a Rotondi (Av) ieri, domenica 12 febbraio 2023. Presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Giovanni Pascoli” sono state effettuate le visite gratuite con il senologo Dott. Carlo lannace, l’ortopedico Dott. Francesco Fierro e il ginecologo Dott. Francesco Starace.

Tantissime le persone che si sono sottoposte ai controlli gratuiti e che hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa, confermando il grande valore della prevenzione che può salvare la vita. Per questo i ringraziamenti dell’Amos Partenio vanno innanzitutto alle tante persone che credono nella prevenzione e supportano l’associazione, ai medici e alle volontarie per il loro prezioso operato sul territorio.

Si ringraziano il Sindaco di Rotondi Giuseppe Ilario, il Vicesindaco Pasquale Gallo, gli assessori Valentina Melisi e Bartolomeo Esposito per la disponibilità e la calorosa accoglienza. Grazie anche alla Preside Maria Pia Farese e alla Vicepreside Rosangela Finelli per averci aperto le porte del loro istituto scolastico. Infine, un grande ringraziamento anche a Lina e Carmine Gallo di “Pulcino d’Oro”, che hanno preparato una bellissima accoglienza animando il pomeriggio di prevenzione con addobbi e musica.

Per i prossimi appuntamenti con la prevenzione in rosa vi invitiamo a consultare le pagine Facebook Amos Partenio e Amdos CampaniaGrande successo per la giornata di prevenzione in rosa organizzata dall’associazione Amos Partenio a Rotondi (Av) ieri, domenica 12 febbraio 2023. Presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Giovanni Pascoli” sono state effettuate le visite gratuite con il senologo Dott. Carlo lannace, l’ortopedico Dott. Francesco Fierro e il ginecologo Dott. Francesco Starace.

Tantissime le persone che si sono sottoposte ai controlli gratuiti e che hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa, confermando il grande valore della prevenzione che può salvare la vita. Per questo i ringraziamenti dell’Amos Partenio vanno innanzitutto alle tante persone che credono nella prevenzione e supportano l’associazione, ai medici e alle volontarie per il loro prezioso operato sul territorio.

Si ringraziano il Sindaco di Rotondi Giuseppe Ilario, il Vicesindaco Pasquale Gallo, gli assessori Valentina Melisi e Bartolomeo Esposito per la disponibilità e la calorosa accoglienza. Grazie anche alla Preside Maria Pia Farese e alla Vicepreside Rosangela Finelli per averci aperto le porte del loro istituto scolastico. Infine, un grande ringraziamento anche a Lina e Carmine Gallo di “Pulcino d’Oro”, che hanno preparato una bellissima accoglienza animando il pomeriggio di prevenzione con addobbi e musica. Per i prossimi appuntamenti con la prevenzione in rosa vi invitiamo a consultare le pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania”