Il Rotary Club di Benevento ha promosso un incontro sui temi dell’arte e della cultura, quali valori rigeneranti per un territorio e la sua comunità. Dopo l’introduzione della Presidente Rossella Del Prete, sono intervenuti sul tema, venerdì 10 febbraio, presso il Grand Hotel Italiano – da poco riconsegnato alla città e in procinto di un importante restyling -, Nazzareno Orlando, autore del libro Meduse Immortali (Homo sapiens editore 2019), Vanni Miele, musicista di pregio che ha raccolto in un CD allegato al volume i suoi brani e quelli di tanti artisti nazionali e internazionali, Enrico Moleti, raffinato autore delle tavole interne che compongono il prezioso corredo iconografico del volume. A coordinare l’incontro la scrittrice Tullia Bartolini, che ha portato i saluti dell’editore Aldo Putignano e di Paquito Catanzaro della Homo Scrivens di Napoli.

“Meduse Immortali”, giunto alla terza ristampa, narra di quattro amici che decidono di uscire dalla pochezza della loro vita e darsi una missione ambiziosa, emozionante e controcorrente: diventare immortali! Per raggiungere l’obiettivo, basano tutte le loro scelte su un saggio scientifico di un ricercatore tedesco che ha condotto i suoi studi proprio in Italia, interessandosi a un animale: la Turritopsis nutricula.

Secondo il biologo Christian Sommer, infatti, questo tipo di meduse è capace di autoriprodursi e quindi non muore mai. Ma se la morte travolge tutto e tutti, come riusciranno a sopravvivere, diventando immortali, i protagonisti di questa storia? E se l’unica via da seguire fosse nell’Arte? Solo dopo la lettura, ovviamente, sarà possibile rispondere a questi e ad altri interrogativi emersi e trattati nel corso della serata che si è chiusa con la proiezione del POP FILM: “Tango B” tratto da uno dei brani più coinvolgenti del CD e realizzato dalla Geko Film Production di Roma.

“Il Meduse Tour proseguirà con nuove tappe lungo lo stivale…mentre si lavora a un nuovo progetto” hanno dichiarato all’unisono tutti gli artisti coinvolti e invitati alla intrigante e coinvolgente serata, a cui ha preso parte un cospicuo numero di “lettori” interessati.