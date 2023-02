I Vigili del Fuoco organizzano attività di addestramento sull’Altopiano del Laceno

Per verificare l’efficienza di alcuni mezzi in dotazione e consentire l'addestramento del personale autista specializzato

In considerazione delle avverse condizioni meteorologiche della stagione in corso, caratterizzate anche da copiose nevicate, i Vigili del Fuoco di Avellino hanno organizzato nel periodo dal 30 gennaio al 10 febbraio, un’attività di addestramento in ambiente innevato tenutasi sull’Altopiano del Laceno nel Comune di Bagnoli Irpino. Questa attività esercitativa si è resa necessaria al fine di verificare l’efficienza di alcuni mezzi in dotazione, quali “gatto delle nevi”, il “quad” e la “motoslitta”, nonché consentire l’addestramento del personale autista specializzato all’uso di detti mezzi.